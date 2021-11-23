23 ноября 2021, 01:09
Основатель Telegram Павел Дуров оказался гражданином Франции
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров в августе 2021 года получил гражданство Франции. Указ о присвоении российскому бизнесмену гражданства опубликован на сайте правительственного вестника страны (JORF)
Фото: biographe.ru
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров в августе 2021 года получил гражданство Франции. Указ о присвоении российскому бизнесмену гражданства опубликован на сайте правительственного вестника страны (JORF).
Павел Дуров пока информацию о получении французского гражданства не прокомментировал.
Издание Readovka сообщает, что у основателя Telegram уже есть гражданство Сент-Китса и Невиса (островные государства Карибского моря), что дает ему право на безвизовый въезд в страны Евросоюза и Великобританию.
Сам предприниматель ранее заявлял, что не намерен возвращаться в Россию.