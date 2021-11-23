Роскомнадзор обязал Google, Telegram, Twitter и Facebook открыть представительства в РФ
Роскомнадзор включил в реестр закона «о приземлении» 13 иностранных IT-компаний, включая Google, Telegram, Twitter и Meta (новое название Facebook). Это означает, что западные компании до 1 января 2022 года должны будут открыть свои представительства в России
Роскомнадзор включил в реестр закона «о приземлении» 13 иностранных IT-компаний, включая Google, Telegram, Twitter и Meta (новое название Facebook). Это означает, что западные компании до 1 января 2022 года должны будут открыть свои представительства в России.
В ведомстве сообщили, что реестр внесены 13 иностранных компаний, которые владеют 22 информационными ресурсами.
Закон о «приземлении» вступил в силу летом текущего года. Документ обязывает иностранные IT-компании с суточной аудиторией свыше 500 тысяч российских пользователей открывать официальные представительства или филиалы в РФ.
В Роскомнадзоре отметили, что закон о «приземлении» будет распространяться на Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, YouTube, Twitch, WhatsApp, Telegram, Viber, Gmail, Google, Bing, Amazon, AliExpress, IKEA, iHerb и другие.