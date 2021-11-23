Москвичи пожелали Дептрансу «гореть в аду» из-за «оптимизации» наземного транспорта
В двух округах Москвы изменилась схема движения наземного общественного транспорта. В Департаменте транспорта обещали, что теперь для горожан время пути сократится на 30-40%, однако сами москвичи оказались в шоке от результатов очередной «оптимизации» властей
В двух округах Москвы изменилась схема движения наземного общественного транспорта. В Департаменте транспорта обещали, что теперь для горожан время пути сократится на 30-40%, однако сами москвичи оказались в шоке от результатов очередной «оптимизации» властей.
В соответствии с новой схемой город был разделен на 9 секторов. Теперь первая цифра номера маршрута обозначает сектор, а разряд – примерный интервал движения. Так, например, автобусы с номерами 1–99 должны ходить с интервалом до 10 минут. Кроме того, теперь по первым буквам маршрута можно будет отличать магистральные, районные и социальные автобусы.
В столичном Дептрансе заявили РБК, что в городе постоянно строятся новые дома, меняется инфраструктура района, открываются новые социальные и другие точки притяжения. Именно по этой причине было решено изменить схему движения наземного транспорта и ввести новую нумерацию маршрутов, которая не менялась с 80-х годов и была, по мнению чиновников, нелогичной.
В ведомстве заверили, что для жителей Центрального (ЦАО) и Южного административного округа (ЮАО) время в пути теперь сократится на 30–40%, а с появлением новых номеров маршрутов им будет легче ориентироваться в направлениях автобусов.
Между тем, сами москвичи пришли в ужас от новой схемы движения наземного транспорта, обнаружили, что своего привычного транспорта они не дождутся. Например, вместо трех автобусов в Чертаново теперь ходит только один, и то — с интервалом в 20 минут. Кроме того, чиновники перенесли остановки в другие места, которые еще надо было найти.
Горожане в соцсетях жалуются, что Дептранс не просто сократил время на автобусах, а увеличил его почти в 2 раза. «Сняли автобусы, маршруты сократили, время ожидания увеличили», «Теперь жители в тупике, и желают вам сгореть в аду», - пишут в комментариях москвичи. Граждане также обвиняют мэрию Москвы, главу Дептранса Максима Ликсутова и мэра Сергея Собянина в некомпетентности и в том, что из-за их «оптимизаторства» в разгар пандемии коронавируса люди вынуждены набиваться в редкие автобусы «как селедки в бочки».
Власти Москвы на недовольства граждан отвечают, что «скоро все привыкнут к новым маршрутам и всем будет хорошо». «Как правило негатив возникает тогда, когда люди просто не понимают, что поменялось, и сразу начинают писать негатив. Но мы продолжим разъясняющую работу и будем точечно доносить информацию по изменениям»,- с оптимизмом заявили в Дептрансе.