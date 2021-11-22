Власти ХМАО ввели режим самоизоляции для непривитых от коронавируса граждан
Власти Ханты-Мансийского АО ввели режим обязательной самоизоляции для жителей Нефтеюганска, Урая, Нягани и Кондинского района, которые не сделали прививку и не болели коронавирусом (или не сообщали об этом медикам)
Власти Ханты-Мансийского АО ввели режим обязательной самоизоляции для жителей Нефтеюганска, Урая, Нягани и Кондинского района, которые не сделали прививку и не болели коронавирусом (или не сообщали об этом медикам).
В соответствии с постановлением губернатора Натальи Комаровой, с 22 ноября по 5 декабря вводит карантин для всех граждан, проживающих в городских округах Нефтеюганск, Нягань, Урай, в Кондинском районе, за исключением привитых и переболевших COVID-19, сообщает Znak.com.
Выходить из дома непривитым гражданам разрешается только с целью посещения продуктовых магазинов, аптек, выноса мусора или оказания помощи родственникам старше 60 лет.
В указанных муниципалитетах отменены все массовые культурные и спортивные мероприятия, а также введен запрет на ночную работу предприятий общественного питания.
ХМАО пока является единственным регионом, где непривитым гражданам предписано соблюдать режим самоизоляции.