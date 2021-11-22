Комиссия Госдумы по мандатам рекомендовала лишить Валерия Рашкина неприкосновенности
В ходе заседания комиссии представитель Генпрокуратуры Сергей Бочкарев попросил депутатов также дать согласие на проведение ряда следственных действий и «избрание в отношении депутата меры пресечения с запретом определенных действий»
Комиссия Госдумы по мандатным вопросам рекомендовала лишить депутатской неприкосновенности коммуниста Валерия Рашкина из-за дела об убитом лосе.
В ходе заседания комиссии представитель Генпрокуратуры Сергей Бочкарев попросил депутатов также дать согласие на проведение ряда следственных действий и «избрание в отношении депутата меры пресечения с запретом определенных действий». Сотрудник прокуратуры уточнил что Валерий Рашкин якобы хорошо знает свидетелей по делу о незаконной охте и имеет возможность оказывать на них влияние, сообщает ТАСС.
Сам коммунист заявил, что морально считает себя виновным в незаконном убийстве лося, раскаивается и готов выплатить ущерб в размере 80 тысяч рублей.
Напомним, что Валерий Рашкин 29 октября был задержан в Саратовской области сотрудниками правоохранительных органов, которые нашли в багажнике его машины мертвого лося, топор и два ножа со следами крови. Позже коммунист признался в убийстве животного, но отметил, что его ввели в заблуждение относительно запрета на отстрел лосей.