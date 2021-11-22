22 ноября 2021, 16:16
Австрия на время локдауна закрыла въезд для иностранных туристов
Власти Австрии сообщили о закрытии границ для всех иностранных туристов вне зависимости от того, привиты они от коронавируса или нет. Решение о продлении или снятии запрета будет приниматься в соответствии с эпидемиологической обстановкой
Фото: happylady24.ru
Власти Австрии сообщили о закрытии границ для всех иностранных туристов на время локдауна вне зависимости от того, привиты они от коронавируса или нет.
В сообщении Австрийского представительства по туризму говорится, что запрет на туристические поездки будет действовать минимум до 3 декабря. Далее решение о продлении или снятии запрета на въезд для туристов будет приниматься в соответствии с эпидемиологической обстановкой.
Напомним, что с 22 ноября в Австрии действует общенациональный локдаун сроком на две недели, после которого антиковидные ограничения останутся в силе для непривитых граждан. Также в стране вводится обязательная вакцинация от коронавируса.