Спецкор издания Readovka уехал из России из-за давления со стороны ФСБ
Специальный корреспондент издания Readovka Василий Крестьянинов сообщил о вынужденном отъезде из России из-за давления со стороны сотрудников ФСБ
Специальный корреспондент издания Readovka Василий Крестьянинов сообщил о вынужденном отъезде из России из-за давления со стороны сотрудников ФСБ.
В Telegram-канале издания сообщается, что на прошлой неделе журналист стал свидетелем ДТП, а когда пришел давать показания в отдел полиции по Мещанскому району, то там его встретили сотрудники ФСБ. Чекисты стали угрожать ему. Они заявили, что следят за Крестьяниновым и пообещали устроить проблемы не только ему, но и его родственникам, если он откажется сотрудничать с силовиками.
Журналист отказался от «сотрудничества» с ФСБ и решил уехать из России. В редакции Readovka сообщили, что будут оказывать своему сотруднику поддержку.
«По просьбе Василия Крестьянинова мы не публиковали это сообщения до момента, пока он не покинет территорию России. Ближайшее время он планирует провести в Грузии - вместе с сотнями российских политактивистов и журналистов, уехавших из России в последние месяцы», - говорится в заявлении редакции.