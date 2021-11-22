Власти Татарстана не будут отменять QR-коды в общественном транспорте из-за конфликтов и драк
Власти Татарстана отказались отменять или менять систему QR-кодов в общественном транспорте, несмотря на многочисленные конфликты между непривитыми пассажирами с кондукторами или водителями
Власти Татарстана отказались отменять или менять систему QR-кодов в общественном транспорте, несмотря на многочисленные конфликты между непривитыми пассажирами с кондукторами или водителями.
Пресс-секретарь главы республики Лилия Галимова сообщила изданию «Подъем», что пока никаких оперативных решений по функционированию QR-пропусков на транспорте правительством не принималось.
«Первый день работы — он еще не завершился, поэтому пока рано говорить», - сообщила Галимова.
По данным СМИ, в первый день работы системы QR-кодов на транспорте в Татарстане контролеры высадили 786 человек, а в метро не пустили 244 человек. также сообщается о многочисленных конфликтах и даже драках с участием граждан без «антиковидных пропусков». Так, одному кондуктору брызнули в лицо из баллончика с перцовым газом, а другому сломали нос. Сотрудники полиции едва успевают приезжать на места происшествий. Работа транспорта затруднена.
В мэрии Казани подтвердили случаи насилия в отношении кондукторов и призвали граждан не срываться на сотрудниках транспортных компаний. Чиновники напомнили, что ужесточение коронавирусных ограничений – это вынужденная мера из-за роста заболеваемости и смертности, а также из-за низких темпов вакцинации.
«Персонал автобуса не может отменить требование QR-кода, но может уволиться. А сокращение числа сотрудников автотранспортных предприятий всегда приводит к сокращению транспорта на маршрутах», - добавили в мэрии.