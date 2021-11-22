«Роснано» признала, что находится на грани дефолта. Долг корпорации составляет 150 млрд рублей
Государственная корпорация «Роснано» 19 ноября признала, что находится на грани дефолта, а выплаты кредиторам находятся под вопросом. Долги корпорации оцениваются в 150 млрд рублей
Государственная корпорация «Роснано» 19 ноября признала, что находится на грани дефолта, а выплаты кредиторам находятся под вопросом. Долги корпорации оцениваются в 150 млрд рублей. Ранее из-за долгов «Роснано» Центробанк потребовал приостановить торги ценными бумагами госкомпании на бирже.
Напомним, что еще в 2015 году тогдашний глава «Роснано» Анатолий Чубайс во время новогоднего корпоратива, который проводился на фоне экономического кризиса, вызванного антироссийскими санкциями, заявил, что у корпорации «очень много денег».
В декабре 2020 года Анатолий Чубайс покинул компанию, после чего и появились первые сообщения о финансовых проблемах «Роснано». Сейчас государственная корпорация и вовсе находится на грани дефолта, сообщает «КоммерсантЪ».
В компании признали, что «накопленный непропорциональный долг» и ее текущая финансовая модель требуют корректировок. «Роснано» сейчас обсуждает варианты реструктуризации долга со своими кредиторами, основным из которых является «Совкомбанк». Также в списке кредиторов - ПСБ, банки «Санкт-Петербург», «Россия» и «АкБарс».