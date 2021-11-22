Житель Мордовии стал фигурантом дела из-за отрицания праздников 23 февраля и 8 марта
Житель республики Мордовия стал фигурантом уголовного дела из-за отрицания Дня защитника Отечества и Международного женского дня. Поводом для возбуждения дела стал пост мужчины в соцсети «ВКонтакте»
Житель республики Мордовия стал фигурантом уголовного дела из-за отрицания Дня защитника Отечества (23 февраля) и Международного женского дня. Поводом для возбуждения дела стал пост мужчины в соцсети «ВКонтакте» с критикой «мужского» и «женского» праздников.
Житель совхоза «Коммунар» Николай Пискунов написал или просто опубликовал чей-то материал с заголовком «Что мы празднуем 23 февраля и 8 марта?!». В этой статье говорится, что ничего полезного эти праздники не несут.
На публикацию Пискунова обратил внимание оперуполномоченный ЦПЭ Мордовии Солдаткин, который собрал материалы и передал их в Следственный комитет. Коллеги из СКР возбудили против мужчины дело и даже взяли с него подписку о невыезде, сообщает телеграм-канал Baza.
Статья, по которой было возбуждено дело в отношении жителя совхоза, не уточняется.