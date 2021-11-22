В Южно-Сахалинске главврача больницы обвинили в продаже фейковых сертификатов о вакцинации
Речь идет о главвраче больницы Синегорска Михаиле Сушко. В отношении руководителя медучреждения возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями»
В Южно-Сахалинске главный врач местной больнице стал фигурантом уголовного дела по факту продажи сертификатов о вакцинации против коронавируса.
Региональный портал Sakh.com сообщает, что речь идет о главвраче больницы Синегорска Михаиле Сушко. В отношении руководителя медучреждения возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями».
Согласно материала следствия, Сушко приказал своим подчиненным внести больше 50 человек, которые не делали прививку от COVID-19, в базу вакцинированных. Неиспользованные вакцины уничтожались.
Михаил Сушко своей вины не признает и заявляет, что стал жертвой оговора. Юрист больницы в свою очередь сообщил, что проверка не выявила ничего противозаконного, а представители УБЭП «нагрянули без каких-либо документов».
Сахалинские СМИ отмечают, что в больнице Синегорска действует крупнейшее в регионе отделение паллиативной помощи, а Михаил Сушко является его основателем.