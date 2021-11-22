22 ноября 2021, 13:49
Полиция Сочи задержала проводника поезда за кражу 27 подстаканников
В Сочи сотрудники полиции задержали проводника пассажирского поезда, которого подозревают в краже 27 фирменных подстаканников «Российских железных дорог»
Фото: twitter.com/artemkasilov
В Сочи сотрудники полиции задержали проводника пассажирского поезда, которого подозревают в краже 27 фирменных подстаканников «Российских железных дорог».
Согласно версии следствия, 20-летний проводник зашел в один из вагонов стоявшего в депо поезда, прошел в купе проводников и похитил подстаканники. Руководство вагонного участка сообщило правоохранителям, что пропали 27 подстаканником.
В отношении проводника возбудили уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемый находится под подпиской о невыезде, сообщае Медуза (издание признано иностранным агентом).