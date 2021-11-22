Большинство россиян сочли недопустимым демонстрацию в кино гомосексуальных сцен
Большинство российских граждан считают недопустимым показ в фильмах и сериалах с возрастным ограничением 18+ сцен с однополыми отношениями. Согласно опросу, проведенному провластной соцслужбой ВЦИОМ, так считают 80% респондентов
Большинство российских граждан считают недопустимым показ в фильмах и сериалах с возрастным ограничением 18+ сцен с однополыми отношениями. Согласно опросу, проведенному провластной соцслужбой ВЦИОМ, так считают 80% респондентов.
Еще 18% опрошенных считают, что показывать в кино гомосексуальные сцены можно, а 2% затруднились с ответом.
57% высказались за введение запрета на демонстрацию в кино и сериалах сцен «сексуальных отклонений», а 41% россиян заявили, что «ничего запрещать не нужно», но обязательно такие картины нужно маркировать знаком 18+.
ВЦИОМ отмечает, что за запрет показа фильмов со сценами сексуальных отклонений чаще всего выступают люди старше 60 лет (65%), а против запрета - молодежь в возрасте от 18 до 24 лет (72%).
Опрос общественного мнения проводился на фоне сообщений о планах Роскомнадзора запретить онлайн-кинотеатрам показывать фильмы и сериалы с сексуальными девиациями и нетрадиционными сексуальными отношениями.