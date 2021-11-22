Владимир Путин подписал закон о приеме на работу в дистанционном формате
Президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает работодателям дистанционно проводить собеседования с соискателями на ту или иную должность, а также дистанционно заключать трудовой договор
Президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает работодателям дистанционно проводить собеседования с соискателями на ту или иную должность, а также дистанционно заключать трудовой договор.
Согласно тексту документа, соискатель сможет в удаленном формате пройти собеседование, а также заключить таким образом трудовой договор, в том числе с компанией из другого региона. Для этого работнику больше не придется посещать отдел кадров.
Решение о переходе на электронный документооборот принимается организацией самостоятельно, а сотрудник может отказаться от оформления документов в дистанционном режиме.
Авторы документа отмечают, что такая возможность повысит оперативность оформления официальных трудовых отношений. Дистанционное оформление трудового договора станет особенно актуальным в условиях пандемии коронавируса и действия антиковидных ограничений.