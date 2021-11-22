Меню
Общество
Половина россиян считает неправильным путь развития страны
Санкт-Петербург
22 ноября 2021, 12:49

Власти Петербурга накануне зимнего сезона запустили программу «дворник-шеринг»

Чиновники пояснили, что речь идет не об аренде дворников, а о предложении гражданам самим заняться уборкой территории. Так, например, в Калининском районе Петербурга местным жителям во время снегопадов предложат поработать дворниками за тысячу рублей в сутки

Власти Петербурга накануне зимнего сезона запустили программу «дворник-шеринг»
Фото: talks.su

Администрация Санкт-Петербурга в качестве эксперимента накануне снежного сезона запустила программу «дворник-шеринг».

Чиновники пояснили, что речь идет не об аренде дворников, а о предложении гражданам самим заняться уборкой территории. Так, например, в Калининском районе Петербурга местным жителям во время снегопадов предложат поработать дворниками за тысячу рублей в сутки, сообщает «Медуза» (издание включено в реестр иностранных агентов).

Вице-губернатор Анатолий Повелия сообщил, что программу «дворник-шеринг» решили запустить в связи с дефицитом трудовых ресурсов.

Отметим, что во время ильных снегопадов жители северной столицы постоянно жалуются на плохую работу коммунальных служб и несвоевременную уборку улиц от снега. Судя по всему, в этом году местные чиновники решили привлечь к уборке снега самих граждан, если конечно среди них найдутся добровольцы.

Материалы по теме
Мэр Калуги назвал город непригодным для жизни из-за плохой работы коммунальных служб
Предполагаемая третья дочь президента возмутилась плохой уборкой снега в Петербурге
В Петербурге мундепы предложили привлечь сотрудников Росгвардии к уборке снега
Сейчас на главной
Австрия на время локдауна закрыла въезд для иностранных туристов
карантин
Австрия на время локдауна закрыла въезд для иностранных туристов
Власти Австрии сообщили о закрытии границ для всех иностранных туристов вне зависимости от того, привиты они от коронавируса или нет. Решение о продлении или снятии запрета будет приниматься в соответствии с эпидемиологической обстановкой
Общество
Комиссия Госдумы по мандатам рекомендовала лишить Валерия Рашкина неприкосновенности
В ходе заседания комиссии представитель Генпрокуратуры Сергей Бочкарев попросил депутатов также дать согласие на проведение ряда следственных действий и «избрание в отношении депутата меры пресечения с запретом определенных действий»
«Роснано» признала, что находится на грани дефолта. Долг корпорации составляет 150 млрд рублей
роснано
«Роснано» признала, что находится на грани дефолта. Долг корпорации составляет 150 млрд рублей
Государственная корпорация «Роснано» 19 ноября признала, что находится на грани дефолта, а выплаты кредиторам находятся под вопросом. Долги корпорации оцениваются в 150 млрд рублей
Житель Мордовии стал фигурантом дела из-за отрицания празднико
праздники
Житель Мордовии стал фигурантом дела из-за отрицания празднико
Житель республики Мордовия стал фигурантом уголовного дела из-за отрицания Дня защитника Отечества и Международного женского дня. Поводом для возбуждения дела стал пост мужчины в соцсети «ВКонтакте»
«На ковид мы больше не ездим»
COVID-19
«На ковид мы больше не ездим»
Четвертая волна коронавируса начинает робко отступать. Заболеваемость снижается (с 41 тысячи до 37 за последние две недели) и местные власти подчас даже начинают сокращать ковидные койки. Но выдыхать рано
Владимир Путин подписал закон о приеме на работу в дистанционном формате
работа
Владимир Путин подписал закон о приеме на работу в дистанционном формате
Президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает работодателям дистанционно проводить собеседования с соискателями на ту или иную должность, а также дистанционно заключать трудовой договор
Авторская колонка
Униженные и оскорбленные
«Независимый исследовательский Центр» провел мониторинг отношения россиян к судебной системе в стране. Первый всероссийский опрос на эту тему проводился в 2018 году, как раз когда я был арестован. Второй опрос - в 2020 году, когда мне в Подольском суде был вынесен приговор.
Шестун Александр
Совбез предложил установить вдоль российских границ карантинную полосу
граница
Совбез предложил установить вдоль российских границ карантинную полосу
Совет безопасности предложи установить карантинную полосу вдоль границ России в некоторых приграничных субъектах. Карантинная зона нужна для предотвращения завода в страну опасных заболеваний людей и животных
Не национальность такая, а люди такие
СМИ
Не национальность такая, а люди такие
Парламент Чеченской республики внес на рассмотрение Госдумы РФ законопроект, который запрещает упоминать национальность и вероисповедание лиц, причастных к различным правонарушениям и преступлениям
Общество
Заболеваемость коронавирусом в России начнет снижаться не раньше середины декабря
Снижение заболеваемости коронавирусом в России начнется не раньше середины декабря, если граждане не будут пренебрегать мерами антиковидной безопасности. Такой прогноз озвучил врач-инфекционист Евгений Тимаков
На польско-белорусской границе образовалась пробка из российских фур
перевозки
На польско-белорусской границе образовалась пробка из российских фур
На границе Польши и Белоруссии из-за миграционного кризиса образовалась огромная пробка из российских грузовых автомобилей. Транспортные компании предупреждают о возможных задержках в поставке товаров
«Дочка» РЖД сообщила о сокращении и отмене 44 пассажирских поездов
РЖД
«Дочка» РЖД сообщила о сокращении и отмене 44 пассажирских поездов
Федеральная пассажирская компания объявила о сокращении и отмене 44 пассажирских поездов. В компании данное решение объяснили падением спроса на фоне пандемии коронавируса
В Госдуме предложили сделать бесплатным проезд в транспорте для детей с 7 до 16 лет
общественный транспорт
В Госдуме предложили сделать бесплатным проезд в транспорте для детей с 7 до 16 лет
Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей планируют внести законопроект о бесплатном проезде в общественном транспорте для детей в возрасте от 7 до 16 лет
Сын Дмитрия Пескова заявил, что «продолжит гонять»
vip-ДТП
Сын Дмитрия Пескова заявил, что «продолжит гонять»
17-летний сын пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Мика, комментируя гибель автоблогера Саида Губденского в результате ДТП на Кутузовском проспекте, заявил, что все равно продолжит «гонять»
Власти Польши допустили полное закрытие границы с Беларусью из-за мигрантов
миграционный кризис
Власти Польши допустили полное закрытие границы с Беларусью из-за мигрантов
Глава польского правительства Матеуш Моравецкий на встрече с эстонским коллегой Каей Каллас сообщил, что пока Варшава из-за наплыва беженцев закрыла только один автодорожный пункт пропуска «Кузница»
ВОЗ спрогнозировала гибель 500 тысяч европейцев от COVID-19 этой зимой
коронавирус
ВОЗ спрогнозировала гибель 500 тысяч европейцев от COVID-19 этой зимой
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) спрогнозировала смерть 500 тысяч человек от коронавируса в Европе предстоящей зимой. Об этом сообщил региональный директор Ханс Клюге
Авторская колонка
Приезжать куражиться именно в Москву респектабельное быдло не перестанет
Уже можно обобщать? Или вновь полагается толерантно помолчать? Очередной блогер убился в Москве на Кутузовском проспекте. Он вроде бы специализировался на автомобильной тематике, имел много подписчиков, но гибель на встречке сделала его известным максимально.
Асланян Сергей
В Москве на Кутузовском проспекте в результате ДТП погиб автоблогер
ДТП
В Москве на Кутузовском проспекте в результате ДТП погиб автоблогер
В Москве на Кутузовском проспекте в результате столкновения автомобилей Mercedes и BMW M4 Competition погиб автоблогер Саид Губденский. По предварительным данным, авария произошла по вине блогера, который играл на дороге в «шашечки»