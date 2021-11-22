Власти Петербурга накануне зимнего сезона запустили программу «дворник-шеринг»
Чиновники пояснили, что речь идет не об аренде дворников, а о предложении гражданам самим заняться уборкой территории. Так, например, в Калининском районе Петербурга местным жителям во время снегопадов предложат поработать дворниками за тысячу рублей в сутки
Администрация Санкт-Петербурга в качестве эксперимента накануне снежного сезона запустила программу «дворник-шеринг».
Чиновники пояснили, что речь идет не об аренде дворников, а о предложении гражданам самим заняться уборкой территории. Так, например, в Калининском районе Петербурга местным жителям во время снегопадов предложат поработать дворниками за тысячу рублей в сутки, сообщает «Медуза» (издание включено в реестр иностранных агентов).
Вице-губернатор Анатолий Повелия сообщил, что программу «дворник-шеринг» решили запустить в связи с дефицитом трудовых ресурсов.
Отметим, что во время ильных снегопадов жители северной столицы постоянно жалуются на плохую работу коммунальных служб и несвоевременную уборку улиц от снега. Судя по всему, в этом году местные чиновники решили привлечь к уборке снега самих граждан, если конечно среди них найдутся добровольцы.