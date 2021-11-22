Департамент здравоохранения Москвы отказался сообщить число пострадавших в ДТП с Саидом Губденским
В столичном ведомстве сослались на врачебную тайну, которая якобы не позволяет им назвать количество пострадавших. При этом ранее власти всегда раскрывали данную информацию
В департаменте здравоохранения Москвы отказались сообщать информацию о количестве пострадавших в резонансном ДТП на Кутузовском проспекте, в котором погибли автоблогер Саид Губденский и президент Федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Дагестана Заур Ибрагимов.
Издание Znak.com сообщает, что в столичном ведомстве сослались на врачебную тайну, которая якобы не позволяет им назвать количество пострадавших. При этом ранее власти всегда раскрывали данную информацию.
Отметим, что по закону врачебной тайной считаются данные о состоянии здоровья пациента, его диагнозе, результатах обследования и сам факт обращения в медучреждения.
Напомним, что громкое ДТП на Кутузовском проспекте произошло 20 ноября. Автомобиль BMW Саида Губденского на высокой скорости выехал на встречную полосу, где столкнулся с Volvo и Mercedes. Водитель BMW скончался на месте происшествия, а позже в больнице умер один из пассажиров - президент Федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Дагестана Заур Ибрагимов. Еще двое пассажиров BMW получили травмы.