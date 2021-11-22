В Совете по правам человека при президенте предложили создать реестр «токсичного контента»
Член совета при президенте РФ по правам человека и развитию гражданского общества (СПЧ), а также основатель компании «Крибрум» Игорь Ашманов предложил создать реестр «токсичного контента» наподобие «Википедии»
Член совета при президенте РФ по правам человека и развитию гражданского общества (СПЧ), а также основатель компании «Крибрум» Игорь Ашманов предложил создать реестр «токсичного контента» наподобие «Википедии».
«Токсичным контентом», по мнению правозащитника, является информации о насилии, об опасности прививок, радикальный феминизм, отказ от рождения детей (чайлдфри), поощрение однополых сексуальных отношений и зоофилии, сообщают «Ведомости».
Игорь Ашманов предлагает «блокировать, зачищать, понижать в рейтингах, убирать с платформ» контент, который он относится к токсичному. Составлять перечень токсичной информации правозащитник предлагает по итогам открытого общественного обсуждения.
Кроме того, контент предлагается помечать по степени токсичности - от запрещенного до нежелательного.