22 ноября 2021, 11:52
В России суточный прирост заразившихся COVID-19 снизился до 35 681 человека
В России за минувшие выходные выявили 35 681 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Такие данные приводит оперативный штаб по борьбе с COVID-19
Фото: РИА Новости
В России за минувшие выходные выявили 35 681 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Такие данные приводит оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
В результате осложнений за сутки скончался 1241 человек. Общее число умерших с начала пандемии выросло до 265 336 человек.
В Москве зарегистрировали 2786 новых случаев заражения, в Санкт-Петербурге – 2215, в Московской области – 1784, в Самарской области – 1648. Эти регионы остаются в лидерам по суточному приросту заболевших.