В Татарстане в первые часы работы системы QR-кодов из общественного транспорта высадили 500 человек
В республике Татарстан в первые часы работы системы QR-кодов в общественном транспорте контролеры высадили около 500 пассажиров без сертификатов о вакцинации, справок о перенесенном заболевании и ПЦР-тестов
В республике Татарстан в первые часы работы системы QR-кодов в общественном транспорте контролеры высадили около 500 пассажиров без сертификатов о вакцинации, справок о перенесенном заболевании и ПЦР-тестов. Жители региона пишут в соцсетях, что на остановках постоянно происходят конфликты и стычки с участием граждан без QR-кодов.
В телеграм-канале МУП «Метроэлектротранс» сообщается, что по состоянию на 7:30 утра кондукторы, контрольно-ревизионная служба и уполномоченные проверяющие высадили из общественного транспорта более 500 человек без QR-кодов.
Пока самым заметным стал инцидент на улице Серова в Казани. Там остановилось движение трамваев на маршрутах № 1 и №6 из-за того, что пассажир отказался показывать QR-код, а затем отказался покидать транспорт. Мужчина вызвал полицию и обвинил кондуктора в незаконных действиях.
Сейчас QR-контролерам помогают проверять коды и сохранять общественный порядок дружинники.
Одновременно с этим сообщается, что в Казани резко вырос спрос на такси, поэтому водители повысили цены на свои услуги. Так, цены по тарифу «Эконом» сейчас не опускаются ниже 200 рублей, пишет Znak.com.