Совбез предложил установить вдоль российских границ карантинную полосу
Совет безопасности предложи установить карантинную полосу вдоль границ России в некоторых приграничных субъектах. Карантинная зона нужна для предотвращения завода в страну опасных заболеваний людей и животных
Совет безопасности предложи установить карантинную полосу вдоль границ России в некоторых приграничных субъектах. Карантинная зона нужна для предотвращения завода в страну опасных заболеваний людей и животных.
Заместитель секретаря Совбеза Александр Гребенкин сообщил, что в условиях возрастания риска трансграничного переноса возбудителей особо опасных заболеваний людей и животных в некоторых пограничных районах необходимо ввести карантинную зону, а также дооборудовать помещения для специалистов санитарно-карантинного контроля, изоляторы и санитарные стоянки, пишет «Российская газета».
В Совбезе отменили, что установление карантинной зоны предусмотрено статьей 19 Закона «О Государственной границе Российской Федерации».
В каких приграничных районах планируется ужесточить санитарно-ветеринарный контроль, не уточняется.