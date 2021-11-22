Парламент Чечни внес в Госдуму законопроект о запрете СМИ упоминать национальность преступников
Парламент Чеченской республики внес на рассмотрение Госдумы РФ законопроект, который запрещает упоминать национальность и вероисповедание лиц, причастных к различным правонарушениям и преступлениям
Парламент Чеченской республики внес на рассмотрение Госдумы РФ законопроект, который запрещает упоминать национальность и вероисповедание лиц, причастных к различным правонарушениям и преступлениям. Глава региона Рамзан Кадыров считает, что СМИ специально заостряют на внимание на инцидентах с участием выходцев из кавказских республик.
В Чечне считают, что такой законопроект необходимо принять ради «сохранения межнационального и межконфессионального согласия и мира», сообщает РБК.
В пояснительной записке к документу также указывается, что распространение информации о национальности и вероисповедании злоумышленников можно расценить как оскорбление национальных и религиозных чувств «честных, добропорядочных граждан, истинно верующих людей, не имеющих никакого отношения к преступной деятельности». Кроме того, в многонациональной России «каждое необдуманно и неосторожно сказанное слово может стать детонатором социального взрыва и привести к разжиганию вражды».
Межу тем, сенатор Андрей Клишас заявил, что данный законопроект нуждается в широком общественном обсуждении. При этом сам он данную инициативу поддерживает, так как у преступников «нет ни национальности, ни религии».