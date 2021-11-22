22 ноября 2021, 08:30
В американском городе Уокеша внедорожник сбил участников рождественского парада
Инцидент произошел около 16:30 по местному времени. Автомобиль на большой скорости выехал на проезжую часть и сбил участников парада, включая оркестр и танцовщиц
Фото: Associated Press
В городе Уокеша штата Висконсин (США) внедорожник въехал в участников рождественского парада. Несколько человек погибли, десятки получили ранения.
По данным Associated Press, инцидент произошел около 16:30 по местному времени. Автомобиль на большой скорости выехал на проезжую часть и сбил участников парада, включая оркестр и танцовщиц. Водитель машины задержан. Информации о его личности и мотивах пока нет.
Точных данных о числе погибших и пострадавших власти города пока не приводят. CNN сообщает, что за медицинской помощью обратились как минимум 28 человек. Госпитализация понадобилась 11 взрослым и 12 детям.