Накануне Нового года цены на красную икру достигли исторического максимума
Накануне новогодних праздников икра лососевых рыб подорожала до исторического максимума вопреки успешной путине на Дальнем Востоке. Сейчас деликатес стоит на 30% дороже, чем год назад
Накануне новогодних праздников икра лососевых рыб подорожала до исторического максимума вопреки успешной путине на Дальнем Востоке. Сейчас деликатес стоит на 30% дороже, чем год назад.
В октябре 2021 года средняя цена лососевой икры в рознице впервые превысила отметку 5 тысяч рублей за 1 кг. Таких цен в России не было с 2000 года. По данным Росстата, за 20 лет красная икра подорожала в 7,4 раза.
Примечательно, что цен выросли, несмотря на рост добычи лососевых. В связи с успешной путиной в Росрыболовстве ранее заявляли, что осенью цены на икру будут снижаться, однако этого не произошло.
В Росстате отметили, что красная икра в рознице непрерывно дорожает с начала 2020 года. Например, в ноябре прошлого года она подорожала до 4 тысяч рублей за 1 кг.