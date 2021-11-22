Заболеваемость коронавирусом в России начнет снижаться не раньше середины декабря
Снижение заболеваемости коронавирусом в России начнется не раньше середины декабря, если граждане не будут пренебрегать мерами антиковидной безопасности. Такой прогноз озвучил врач-инфекционист Евгений Тимаков
Снижение заболеваемости коронавирусом в России начнется не раньше середины декабря, если граждане не будут пренебрегать мерами антиковидной безопасности. Такой прогноз озвучил врач-инфекционист Евгений Тимаков.
В беседе с ТАСС специалист заявил, что примерно месяц понадобится на стабилизацию процесса, после чего заболеваемость коронавирусом начнет снижаться. Однако улучшения эпидемиологической ситуации не произойдет без установления контроля за источниками инфекции.
«Хотя бы соблюдать масочный режим. Тогда все будет нормально, Новый год мы встретим нормально», - заявил Евгений Тимаков.
В свою очередь врач-иммунолог Николай Крючков заявил, что в России можно ожидать еще один или два всплеска заболеваемости COVID-19 до конца весны 2022 года.
Напомним, что российские власти в связи с низкими темпами вакцинации, ростом заболеваемости и смертность от коронавируса планируют на законодательном уровне ввести систему QR-кодов в общественных местах, на авиационном и железнодорожном транспорте.