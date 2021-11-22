На польско-белорусской границе из-за мигрантов образовалась пробка из российских фур
На границе Польши и Белоруссии из-за миграционного кризиса образовалась огромная пробка из российских грузовых автомобилей. Транспортные компании предупреждают о возможных задержках в поставке товаров
На границе Польши и Белоруссии из-за миграционного кризиса образовалась огромная пробка из российских грузовых автомобилей. Транспортные компании предупреждают о возможных задержках в поставке товаров.
Консультативный совет по иностранным инвестициям (КСИИ, в который входят в том числе Danone, Mars, Metro, PepsiCo, Соса Соla) сообщил о возникшей проблеме первому вице-премьеру Андрею Белоусову и предупредил о рисках для поставок многих товаров, сообщает «КоммерсантЪ».
В КСИИ заявили, что на КПП «Бобровники» на польско-белорусской границе образовались пробки из российских фур длиной более 25 км, а время перехода границы для одной фуры выросло до 80 часов. При этом сутки простоя грузовика обходятся перевозчикам в 500 евро.
В письме также отмечается, что через границу ЕС и Белоруссии проходит около 10% российского импорта в натуральном выражении, в том числе товары первой необходимости и продукты питания.
Предприниматели просят вице-премьера Белоусова помочь в обеспечении межведомственной координации и подготовке к направлению грузов через российско-латвийскую границу. В письме КСИИ отмечается, что проблемы с переходом фур через границу чреваты задержками в поставках грузов, возникновением дефицита товаров и ростом конечных цен.
Напомним, что в минувшие выходные власти Польши заявили о возможном полном закрытии границы с Белоруссией из-за скопления там тысяч нелегальных мигрантов. Ранее уже был закрыт погранпереход «Кузница», где был разбит лагерь беженцев.