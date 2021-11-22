22 ноября 2021, 01:39
В Татарстане начала работать система QR-кодов в общественном транспорте
С 22 ноября запрещается вход в городской, пригородный и муниципальный транспорт без QR-кода о вакцинации от коронавируса, справки о перенесенном COVID-19 или справки о медотводе
Фото: amp.vesti.ru
В Татарстане в понедельник начинает действовать система QR-кодов в общественном транспорте.
С 22 ноября запрещается вход в городской, пригородный и муниципальный транспорт без QR-кода о вакцинации от коронавируса, справки о перенесенном COVID-19 или справки о медотводе.
«Антиковидные» QR-коды у пассажиров будут проверять также при покупке билетов.
В региональном Минтрансе сообщили, что с 16 ноября идет набор QR-контролеров на работу в общественных транспорт. Кроме того, транспортным компаниям власти республики пообещали предоставить субсидии на покупку оборудования для проверки QR-кодов.