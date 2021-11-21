21 ноября 2021, 23:02
Народная артистка Нина Русланова скончалась после продолжительной болезни
В Союзе кинематографистов сообщили агентству ТАСС, что артистка умерла после продолжительной болезни. По предварительным данным, у Руслановой были проблемы с сердцем
Фото: eg.ru
Народная артистка России Нина Русланова скончалась в возрасте 75 лет.
В Союзе кинематографистов сообщили агентству ТАСС, что артистка умерла после продолжительной болезни. По предварительным данным, у Руслановой были проблемы с сердцем.
Телеграм-канал «Подъем» сообщает, что у артистка восстанавливалась после инсульта. По другим данным, в больницу Русланова попала с пневмонией и нарушением сердечного ритма.
Нина Русланова известна ролями в фильмах «Собачье сердце», «Моя любовь», «Тени исчезают в полдень», «Не стреляйте в белых лебедей», «Афоня», «Будьте моим мужем».
В 1982 году она стала заслуженной артисткой РСФСР, а в 1998 году ей было присвоено звание народной артисткой России.