Петицию с требованием отменить закон об «инагентах» подписали более 250 тысяч человек
Сбор подписей был объявлен 14 сентября на фоне включения Минюстом в реестр «инагентов» очередного независимого издания. По состоянию на 21 ноября количество подписей под обращением к властям превысило 250 400
Петицию с требованием отменить законы об «иностранных агентах», опубликованную на портале Change.org, подписали более 250 тысяч человек.
Сбор подписей был объявлен 14 сентября на фоне включения Минюстом в реестр «инагентов» очередного независимого издания. По состоянию на 21 ноября количество подписей под обращением к властям превысило 250 400.
Авторы петиции называют законодательство об «инагентах» дискриминационным и неправовым. Кроме того, он противоречит Конституции РФ и Европейской конвенции о защите праве человека.
В петиции также отмечается, что власти только лишь ужесточают это законодательство, хотя регулярно обещают скорректировать правоприменение.
Напомним, что с начала 2021 года Минюст включил в реестр «инагентов» 80 изданий, журналистов, НКО и правозащитников.