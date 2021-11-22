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22 ноября 2021, 01:11

Петицию с требованием отменить закон об «инагентах» подписали более 250 тысяч человек

Сбор подписей был объявлен 14 сентября на фоне включения Минюстом в реестр «инагентов» очередного независимого издания. По состоянию на 21 ноября количество подписей под обращением к властям превысило 250 400

Петицию с требованием отменить закон об «инагентах» подписали более 250 тысяч человек
Фото: rfi.fr

Петицию с требованием отменить законы об «иностранных агентах», опубликованную на портале Change.org, подписали более 250 тысяч человек.

Сбор подписей был объявлен 14 сентября на фоне включения Минюстом в реестр «инагентов» очередного независимого издания. По состоянию на 21 ноября количество подписей под обращением к властям превысило 250 400. 

Авторы петиции называют законодательство об «инагентах» дискриминационным и неправовым. Кроме того, он противоречит Конституции РФ и Европейской конвенции о защите праве человека.

В петиции также отмечается, что власти только лишь ужесточают это законодательство, хотя регулярно обещают скорректировать правоприменение.

Напомним, что с начала 2021 года Минюст включил в реестр «инагентов» 80 изданий, журналистов, НКО и правозащитников.

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