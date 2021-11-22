«Дочка» РЖД сообщила о сокращении и отмене 44 пассажирских поездов
Федеральная пассажирская компания (дочернее предприятие РЖД) объявила о сокращении и отмене 44 пассажирских поездов. В компании данное решение объяснили падением спроса на фоне пандемии коронавируса
Федеральная пассажирская компания (дочернее предприятие РЖД) объявила о сокращении и отмене 44 пассажирских поездов. В компании данное решение объяснили падением спроса на фоне пандемии коронавируса.
Так, под сокращение среди прочих попадают пассажирские поезда «Экспресс» из Москвы в Санкт-Петербург (в ноябре–декабре и январе–апреле), «Северная Пальмира» из Санкт-Петербурга в Адлер (в январе–апреле), «Стриж» из Москвы в Нижний Новгород (в январе–марте по субботам, понедельникам, вторникам и средам), «Белые ночи» из Вологды в Санкт-Петербург (в январе–апреле).
В ФПК заявили, что в случае высокого спроса графики движения пассажирских поездов снова могут быть пересмотрены, сообщает Znak.com.
Представитель «дочки» РЖД также заверил, что проблем у пассажиров из-за отмены поездов не возникнет, так как на всех указанных маршрутах курсируют альтернативные составы.