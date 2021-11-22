Меню
Общество
Как сделать миллионы на ЖКХ
22 ноября 2021, 00:04

В Госдуме предложили сделать бесплатным проезд в транспорте для детей с 7 до 16 лет

Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей планируют внести законопроект о бесплатном проезде в общественном транспорте для детей в возрасте от 7 до 16 лет

В Госдуме предложили сделать бесплатным проезд в транспорте для детей с 7 до 16 лет
Фото: stop-ugroza.ru

Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей планируют внести законопроект о бесплатном проезде в общественном транспорте для детей в возрасте от 7 до 16 лет.

Председатель комитета Нина Останина сообщила РИА Новости, что во время обсуждения проекта федерального бюджета на 2023 год законопроект о бесплатном проезде для детей и подростков будет внесен в Госдуму.

«Мы запросим регионы о расходах, потому что в части этой статистики, к сожалению, закон не проработан. Если вносить, то делать это полноценно», — сообщила Нина Останина, слова которой приводит РИА Новости.

В настоящее время в России бесплатный проезд в общественном транспорте действует только для детей в возрасте до 7 лет. При этом недавно был принят закон, который запрещает кондукторам и водителям высаживать несовершеннолетних безбилетников из транспорта.

Материалы по теме
Глава Крыма потребовал от местных чиновников пересесть с личных машин на автобусы
Властям Петербурга пришлось опровергать «фейк-ньюс» о многократном повышении стоимости проезда в нерабочие дни
Московские электробусы признали самым невыгодным общественным транспортом
Сейчас на главной
Сын Дмитрия Пескова заявил, что «продолжит гонять»
vip-ДТП
Сын Дмитрия Пескова заявил, что «продолжит гонять»
17-летний сын пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Мика, комментируя гибель автоблогера Саида Губденского в результате ДТП на Кутузовском проспекте, заявил, что все равно продолжит «гонять»
Власти Польши допустили полное закрытие границы с Беларусью из-за мигрантов
миграционный кризис
Власти Польши допустили полное закрытие границы с Беларусью из-за мигрантов
Глава польского правительства Матеуш Моравецкий на встрече с эстонским коллегой Каей Каллас сообщил, что пока Варшава из-за наплыва беженцев закрыла только один автодорожный пункт пропуска «Кузница»
ВОЗ спрогнозировала гибель 500 тысяч европейцев от COVID-19 этой зимой
коронавирус
ВОЗ спрогнозировала гибель 500 тысяч европейцев от COVID-19 этой зимой
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) спрогнозировала смерть 500 тысяч человек от коронавируса в Европе предстоящей зимой. Об этом сообщил региональный директор Ханс Клюге
Авторская колонка
Приезжать куражиться именно в Москву респектабельное быдло не перестанет
Уже можно обобщать? Или вновь полагается толерантно помолчать? Очередной блогер убился в Москве на Кутузовском проспекте. Он вроде бы специализировался на автомобильной тематике, имел много подписчиков, но гибель на встречке сделала его известным максимально.
Асланян Сергей
В Москве на Кутузовском проспекте в результате ДТП погиб автоблогер
ДТП
В Москве на Кутузовском проспекте в результате ДТП погиб автоблогер
В Москве на Кутузовском проспекте в результате столкновения автомобилей Mercedes и BMW M4 Competition погиб автоблогер Саид Губденский. По предварительным данным, авария произошла по вине блогера, который играл на дороге в «шашечки»
Российские пенсионеры получат «новогодние» выплаты из-за рекордной инфляции
пенсионеры
Российские пенсионеры получат «новогодние» выплаты из-за рекордной инфляции
Российские пенсионеры перед Новым годом могут получить от государства единовременные выплаты в размере 15 тысяч рублей. Об этом сообщил депутат Госдумы от КПРФ Сергей Обухов
Актер Валерий Гаркалин скончался от осложнений вызванных COVID-19
гибель артистов
Актер Валерий Гаркалин скончался от осложнений вызванных COVID-19
Известный актер Валерий Гаркалин, который был госпитализирован с коронавирусом в инфекционную больницу в Коммурнарке в начале октября, скончался в результате осложнений
Общество
Ингушского полицейского, который отказался разгонять митинг в Магасе, приговорили к 1,5 годам условно
Ингушский полицейский, который отказался разгонять митинг в Магасе против соглашения об обмене землями с Чечней, получил 1,5 года условного срока. Пятигорский суд признал бывшего силовика Магомеда Долгиева виновным в неисполнении приказа
Привитые «ЭпиВакКороной» и «КовиВаком» россияне могут без ограничений въехать только в шесть стран
вакцина от коронавируса
Привитые «ЭпиВакКороной» и «КовиВаком» россияне могут без ограничений въехать только в шесть стран
Сервис путешествий «Туту.ру» составил список стран, которые принимают российские вакцины «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Таких стран оказалось немного – всего шесть
Власти Австрии вводят локдаун и обязательную вакцинацию от коронавируса
карантин
Власти Австрии вводят локдаун и обязательную вакцинацию от коронавируса
Пока общенациональный локдаун вводится сроком на 20 дней. По окончанию карантина для непривитых граждан ограничения на посещение общественных мест останутся в силе
Производители продуктов и напитков сообщили о нехватке сырья из-за коллапса в дальневосточных портах
морской порт
Производители продуктов и напитков сообщили о нехватке сырья из-за коллапса в дальневосточных портах
Производителям не хватает лимонной кислоты из Китая, которую используют в производстве безалкогольных напитков. В компании PepsiCo подтвердили данную информацию
В России число готовых выйти на протестные митинги граждан выросло на треть
протесты
В России число готовых выйти на протестные митинги граждан выросло на треть
В России число желающих выйти на уличные акции протеста достигло максимума с начала года. По данным ФОМ, протестный потенциал граждан вырос на треть
AstraZeneca подаст заявку на регистрацию своей вакцины в России
вакцина от коронавируса
AstraZeneca подаст заявку на регистрацию своей вакцины в России
Фармацевтическая компания AstraZeneca планирует в ближайшее время направить заявку в Минздрав России на регистрацию своей вакцины от коронавирусной инфекции
Общество
Лауреаты Нобелевской премии мира потребовали отозвать иск о ликвидации «Мемориала»
Бывший президент СССР Михаил Горбачев и главредактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов – обратились к российским властям с призывом отозвать иск генпрокуратуры о ликвидации правозащитного центра «Мемориал»
Сенаторы предложили сажать силовиков за пытки заключенных
пытки заключенных
Сенаторы предложили сажать силовиков за пытки заключенных
Члены Совета Федерации разработали законопроект, ужесточающий наказание для сотрудников правоохранительных органов за пытки над задержанными и осужденными и предлагают наказывать лишением свободы на срок до 10 лет
Российские специалисты разработали «робот-черепаху» для подавления акций протеста
акции протеста
Российские специалисты разработали «робот-черепаху» для подавления акций протеста
Кабардино-Балкарский научный центр РАН разработал проект гусеничного «робота-черепахи» для правоохранительных органов, который предлагается применять для подавления уличных беспорядков
Туристов из Москвы оштрафовали на 25,4 млн рублей за отказ сдавать ПЦР-тесты
туристы
Туристов из Москвы оштрафовали на 25,4 млн рублей за отказ сдавать ПЦР-тесты
Жителей Москвы оштрафовали суммарно на 25,4 млн рублей за невыполнение требования о сдаче ПЦР-теста на коронавирус после возвращения из зарубежных страны
Экономика
Владимир Путин анонсировал повышение МРОТ с опережением инфляции
Президент Владимир Путин на совещании по социальным вопросам анонсировал повышение размера прожиточного минимума и МРОТ (минимальный размер оплаты труда). Индексация с «опережающими темпами по сравнению с инфляцией» запланирована на 2022 год