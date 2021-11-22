В Госдуме предложили сделать бесплатным проезд в транспорте для детей с 7 до 16 лет
Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей планируют внести законопроект о бесплатном проезде в общественном транспорте для детей в возрасте от 7 до 16 лет
Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей планируют внести законопроект о бесплатном проезде в общественном транспорте для детей в возрасте от 7 до 16 лет.
Председатель комитета Нина Останина сообщила РИА Новости, что во время обсуждения проекта федерального бюджета на 2023 год законопроект о бесплатном проезде для детей и подростков будет внесен в Госдуму.
«Мы запросим регионы о расходах, потому что в части этой статистики, к сожалению, закон не проработан. Если вносить, то делать это полноценно», — сообщила Нина Останина, слова которой приводит РИА Новости.
В настоящее время в России бесплатный проезд в общественном транспорте действует только для детей в возрасте до 7 лет. При этом недавно был принят закон, который запрещает кондукторам и водителям высаживать несовершеннолетних безбилетников из транспорта.