Сын Дмитрия Пескова после VIP-ДТП на Кутузовском заявил, что «продолжит гонять»
17-летний сын пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Мика, комментируя гибель автоблогера Саида Губденского в результате ДТП на Кутузовском проспекте, заявил, что все равно продолжит «гонять»
17-летний сын пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Мика, комментируя гибель автоблогера Саида Губденского в результате ДТП на Кутузовском проспекте, заявил, что все равно продолжит «гонять». Напомним, что в России водительские права можно получить только в 18 лет.
В своем Instagram-аккаунте представитель «золотой молодежи» написал, что после каждой аварии, в которой разбивается «кто-то из знакомых» он обещает себе «ездить с головой и не гонять». «Но проходит 2-3 дня и начинается то же самое», — написал Мика Песков.
Сын высокопоставленного чиновника также выразил сожаление тем, что в ДТП погибают «молодые, позитивные и успешные». При этом Песков-младший заявил, что «он и все остальные продолжат гонять».
20 ноября на Кутузовском проспекте BMW блогера Саида Губденского на высокой скорости въехал в Mercedes и Volvo. Причиной аварии стала «игра в шашечки» на дороге.
Блогер и один из пассажиров его авто - президент федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Дагестана Заур Ибрагимов - скончались. Еще два человека получили травмы.
Обновлено: Дмитрий Песков заявил, что комментарий по поводу резонансного ДТП написал не его сын. По словам чиновника, молодой человек якобы перепостил чужое сообщение.