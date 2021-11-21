21 ноября 2021, 15:28
Власти Польши допустили полное закрытие границы с Беларусью из-за мигрантов
Глава польского правительства Матеуш Моравецкий на встрече с эстонским коллегой Каей Каллас сообщил, что пока Варшава из-за наплыва беженцев закрыла только один автодорожный пункт пропуска «Кузница»
Фото: Twitter/podlaskaPolicja
Власти Польши допустили возможность полного закрытия границы с Белоруссией из-за миграционного кризиса.
Глава польского правительства Матеуш Моравецкий на встрече с эстонским коллегой Каей Каллас сообщил, что пока Варшава из-за наплыва беженцев закрыла только один автодорожный пункт пропуска «Кузница». Однако власти страны задумались о более серьезных экономических санкциях в отношении Белоруссии и полном закрытии границы.
Польские власти также намерены до середины 2022 года достроить забор на границе с Беларусью. Проект обойдется бюджету в 414 млн долларов.