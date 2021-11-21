ВОЗ спрогнозировала гибель 500 тысяч европейцев от COVID-19 этой зимой
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) спрогнозировала смерть 500 тысяч человек от коронавируса в Европе предстоящей зимой. Об этом сообщил региональный директор Ханс Клюге
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) спрогнозировала смерть 500 тысяч человек от коронавируса в Европе предстоящей зимой. Об этом сообщил региональный директор Ханс Клюге.
Предотвратить высокую смертность можно за счет всеобщей вакцинации и строгого масочного режима, считают в ВОЗ.
Ханг Клюге в беседе с BBC сообщил, что нужно в срочном порядке наращивать темпы вакцинации и даже вводить обязательные прививки как крайнюю меру.
Кроме того, необходимо вводить ковид-паспорта для посещения общественных мест и масочный режим.
Отметим, что в России за последние полгода смертность от коронавируса выросла в два раза. Если в июне оперштаб сообщал о кончине примерно 600 человек в сутки, то в ноябре этот показатель превысил отметку в 1200 человек. По данным на утро 21 ноября, в России от осложнений умерли 1252 пациентов с подтвержденным коронавирусом.