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20 ноября 2021, 17:18

В Москве на Кутузовском проспекте в результате ДТП погиб автоблогер

В Москве на Кутузовском проспекте в результате столкновения автомобилей Mercedes и BMW M4 Competition погиб автоблогер Саид Губденский. По предварительным данным, авария произошла по вине блогера, который играл на дороге в «шашечки»

В Москве на Кутузовском проспекте в результате ДТП погиб автоблогер
Фото: smotrim.ru

В Москве на Кутузовском проспекте в результате столкновения автомобилей Mercedes и BMW M4 Competition погиб автоблогер Саид Губденский. По предварительным данным, авария произошла по вине блогера, который играл на дороге в «шашечки».

Telegram-канал «112» пишет, что Саил Губденский в момент аварии находился за рулем. Он умер еще до приезда скорой помощи. Также от полученных травм скончался его пассажир. Всего в автомобиле находилось четыре человека - блогер и его друзья. От удара один пассажир вылетел из машины, а двоих зажало в салоне.

Автомобиль Mercedes, в который въехал блогер на своем BMW, принадлежит предпринимателю Ратмиру Тимашеву. Был ли бизнесмен в момент ДТП в автомобиле, не сообщается. В аварии пострадал еще один автомобиль марки Volvo.

Согласно предварительной версии, причиной аварии стала игра в «шашки» на дороге и превышение скорости. Машина блогера вылетела на встречную полосу, где столкнулась с другим автомобилем.

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