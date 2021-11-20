Российские пенсионеры получат «новогодние» выплаты из-за рекордной инфляции
Российские пенсионеры перед Новым годом могут получить от государства единовременные выплаты в размере 15 тысяч рублей. Об этом сообщил депутат Госдумы от КПРФ Сергей Обухов
Российские пенсионеры перед Новым годом могут получить от государства единовременные выплаты в размере 15 тысяч рублей. Об этом сообщил депутат Госдумы от КПРФ Сергей Обухов.
В беседе с изданием «Секрет фирмы» коммунист рассказал, что власти подняли вопрос о новогодних выплатах на фоне рекордного роста инфляции и роста протестных настроений из-за планов ввести систему QR-кодов в общественных местах и на транспорте.
«Перед Новым годом вполне может быть принято решение о выплатах, чтобы подкормить зависимые слои населения на фоне протестов против QR-кодов. Просто так кормить пенсионеров разовыми выплатами власть не будет», — заключил депутат.
В последний раз единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей российские пенсионеры получили накануне выборов Госдуму. Еще по 15 тысяч рублей государство выплатило военным и сотрудникам правоохранительных органов.