20 ноября 2021, 12:09
Актер Валерий Гаркалин скончался в результате вызванных COVID-19 осложнений
Известный актер Валерий Гаркалин, который был госпитализирован с коронавирусом в инфекционную больницу в Коммурнарке в начале октября, скончался в результате осложнений
Фото: kino.mirtesen.ru
Известный актер Валерий Гаркалин, который был госпитализирован с коронавирусом в инфекционную больницу в Коммурнарке в начале октября, скончался в результате осложнений.
Информацию о кончине 67-летнего артиста подтвердил агентству ТАСС ректор ГИТИСа Григорий Заславский.
Телеграм-канал Mash сообщает, что народный артист Валерий Гаркалин скончался от полиорганной недостаточности. На фоне коронавируса у него развился пневматоракс, а затем стали отказывать внутренние органы.