Ингушского полицейского, который отказался разгонять митинг в Магасе, приговорили к 1,5 годам условно
Ингушский полицейский, который отказался разгонять митинг в Магасе против соглашения об обмене землями с Чечней, получил 1,5 года условного срока. Пятигорский суд признал бывшего силовика Магомеда Долгиева виновным в неисполнении приказа
Ингушский полицейский, который отказался разгонять митинг в Магасе против соглашения об обмене землями с Чечней, получил 1,5 года условного срока. Пятигорский суд признал бывшего силовика Магомеда Долгиева виновным в неисполнении приказа.
Суд при этом исключил из действий полицейского политический мотив. Ранее его обвиняли в том, что он якобы разделял политические требования и взгляды участников митинга, сообщает «Медуза» (издание признано иностранным агентом).
Магомед Долгиев был одним из 15 сотрудников батальона патрульно-постовой службы ОМВД по Ингушетии, который во время митинга в Магасе в 2019 году встал между бойцами Росгвардии и протестующими. Силовики позже сообщили, что пытались не допустить беспорядков.
После митинга батальон был расформирован, а 13 полицейских стали фигурантами уголовных дел.