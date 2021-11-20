Привитые «ЭпиВакКороной» и «КовиВаком» россияне могут без ограничений въехать только в шесть стран
Сервис путешествий «Туту.ру» составил список стран, которые принимают российские вакцины «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Таких стран оказалось немного – всего шесть
Сервис путешествий «Туту.ру» составил список стран, которые принимают российские вакцины «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Таких стран оказалось немного – всего шесть.
В списке стран, принимающих туристов с альтернативными «Спутнику V» российскими прививками, оказались Албания, Армения, Белоруссия, Венгрия, Черногория и Северная Македония. При этом виза россиянам потребуется только в Венгрии.
Привитые «Спутником Лайт» туристы могут въехать без ПЦР-теста только в Албанию, Армению, Белоруссию и Венгрию. Однако для поездки в Беларусь россиянам понадобится уважительная причина, например, лечение или визит к больным родственникам.
Напомним, что сертификаты о вакцинации препаратом «Спутник V» принимает намного больше стран. Это Кипр, Болгария, Грузия, Белоруссия, Венгрия, Словакия, Турция, Молдавия, Черногория, Румыния, Египет. С 1 декабря въезд привитым «Спутником V» туристам планирует открыть Израиль.