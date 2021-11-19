В МВД отказались возбуждать дело о продаже липовых ковид-сертификатов в Instagram
Полиция Москвы отказалась возбуждать уголовное дело по факту продажи поддельных сертификатов о вакцинации против COVID-19 в Instagram из-за того, что эта социальная сеть зарегистрирована за границей
Фото: pronedra.ru
Полиция Москвы отказалась возбуждать уголовное дело по факту продажи поддельных сертификатов о вакцинации против COVID-19 в Instagram из-за того, что эта социальная сеть зарегистрирована за границей.
В полицию обратился журналист Михаил Зеленский, который увидел в Instagram объявление о продаже поддельного сертификата. Позже он получил ответ, что дело не было возбуждено поскольку сайт Instagram.com зарегистрирован за пределами России, поэтому запросить информацию о его администраторах «не представляется возможным».
Кроме того, в МВД отметили, что заявителю не был причинен материальный ущерб, а на территории, за которую отвечает ОМВД по Замоскворечью, «противоправных действий не совершалось», сообщает телеграм-канал издания «Холод».