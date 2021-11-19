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19 ноября 2021, 16:36

Власти Австрии вводят локдаун и обязательную вакцинацию от коронавируса

Пока общенациональный локдаун вводится сроком на 20 дней. По окончанию карантина для непривитых граждан ограничения на посещение общественных мест останутся в силе

Власти Австрии вводят локдаун и обязательную вакцинацию от коронавируса
Фото: newstalk.com

Власти Австрии с 22 ноября вводят локдаун и обязательную вакцинацию от коронавируса в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки.

Канцлер страны Александр Шалленберг и глава Минздрава Вольфганг Мюкштейн сообщили, что пока общенациональный локдаун вводится сроком на 20 дней. По окончанию карантина для непривитых граждан ограничения на посещение общественных мест останутся в силе.

На период локдауна в Австрии отменяются все спортивные, культурные и развлекательные мероприятия. Будут закрыты кафе, рестораны и магазины, кроме тех, что реализуют товары первой необходимости, сообщает «Медуза» (издание признано иностранным агентом).

Компании должны перевести своих сотрудников на удаленную работу, а в образовательных учреждениях отменяются очные занятия. Кроме того, в общественных местах необходимо носить маски с высокой степенью защиты класса FFP2.

Еще одна мера – введение обязательной вакцинации от коронавируса с 1 февраля 2022 года. Привитым гражданам власти рекомендуют минимум через 4 месяца поставить бустерную дозу вакцины.

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