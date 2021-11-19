Производители продуктов и напитков сообщили о нехватке сырья из-за коллапса в дальневосточных портах
Производителям не хватает лимонной кислоты из Китая, которую используют в производстве безалкогольных напитков. В компании PepsiCo подтвердили данную информацию
Российские производители продуктов и напитков сообщили о трудностях с ввозом ингредиентов из Китая из-за коллапса в дальневосточных портах.
Глава организации «Союзнапитков» Максим Новиков рассказал «Коммерсанту», что производителям не хватает лимонной кислоты из Китая, которую используют в производстве безалкогольных напитков. В компании PepsiCo подтвердили данную информацию.
В свою очередь представители крупного поставщика смесей и ингредиентов для пищевой промышленности ГК «Белстар» рассказали, что из-за нехватки сырья на отечественном рынке уже начался рост цен.
Производители сетуют, что коллапс в морских портах Владивостока и Находки плохо влияет не только на поставки продуктов в регионы Дальнего Востока, но и на работу различных предприятий по всей стране.
Напомним, что ранее власти Сахалина, Чукотки и Камчатки сообщили о застрявших контейнерах с товарами первой необходимости для регионов из-за рекордного роста грузопотока из Китая. Жители чукотских поселков даже записали обращение к президенту Владимиру Путину, в котором пожаловались на нехватку продуктов питания.