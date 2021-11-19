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Экономика
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19 ноября 2021, 16:06

Производители продуктов и напитков сообщили о нехватке сырья из-за коллапса в дальневосточных портах

Производителям не хватает лимонной кислоты из Китая, которую используют в производстве безалкогольных напитков. В компании PepsiCo подтвердили данную информацию

Производители продуктов и напитков сообщили о нехватке сырья из-за коллапса в дальневосточных портах
Фото: vmtp.ru

Российские производители продуктов и напитков сообщили о трудностях с ввозом ингредиентов из Китая из-за коллапса в дальневосточных портах.

Глава организации «Союзнапитков» Максим Новиков рассказал «Коммерсанту», что производителям не хватает лимонной кислоты из Китая, которую используют в производстве безалкогольных напитков. В компании PepsiCo подтвердили данную информацию.

В свою очередь представители крупного поставщика смесей и ингредиентов для пищевой промышленности ГК «Белстар» рассказали, что из-за нехватки сырья на отечественном рынке уже начался рост цен.

Производители сетуют, что коллапс в морских портах Владивостока и Находки плохо влияет не только на поставки продуктов в регионы Дальнего Востока, но и на работу различных предприятий по всей стране.

Напомним, что ранее власти Сахалина, Чукотки и Камчатки сообщили о застрявших контейнерах с товарами первой необходимости для регионов из-за рекордного роста грузопотока из Китая. Жители чукотских поселков даже записали обращение к президенту Владимиру Путину, в котором пожаловались на нехватку продуктов питания.

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