В Волгограде противники QR-кодов ворвались в здание местного Роспотребнадзора
В Волгограде противники введения QR-кодов в общественных местах ворвались в здание местного управления Роспотребнадзора, чтобы выразить таким образом свое мнение об ужесточении антиковидных требований
В Волгограде противники введения QR-кодов в общественных местах ворвались в здание местного управления Роспотребнадзора, чтобы выразить таким образом свое мнение об ужесточении антиковидных требований.
В связи с инцидентом работа ведомства была практически полностью остановлена. Чиновники вызвали на помощь сотрудников полиции и Росгвардии.
Региональный портал V1.ru сообщает, что силовики задержали как минимум одного участника протеста. При этом главный санитарный врач региона Ольга Зубарева отказалась комментировать «штурм» здания ведомства.
Отметим, что в Волгоградской области QR-коды необходимы для посещения непродуктовых магазинов, кафе, ресторанов, кинотеатров, музеев, а также для покупки проездных билетов на общественный транспорт. Противники QR-кодов начали сбор подписей под обращением к президенту Владимиру Путину «по поводу сегрегации населения на привитых и непривитых».