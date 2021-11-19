Саратовский УФСИН отключил камеры в колониях. В Gulagu.net заявили о готовящихся избиениях арестантов
Руководство УФСИН по Саратовской области на фоне скандала, вызванного публикацией видеозаписей пыток заключенных в ведомственной туберкулезной больнице, распорядилось отключить камеры видеонаблюдения в колониях
Руководство УФСИН по Саратовской области на фоне скандала, вызванного публикацией видеозаписей пыток заключенных в ведомственной туберкулезной больнице, распорядилось отключить камеры видеонаблюдения в колониях. Теперь правозащитники не могут видеть, что происходит в учреждениях ФСИН.
Проект Gulagu.net сообщает, что до сегодняшнего дня они имели онлайн-доступ к камерам наблюдения в саратовских колониях. Правозащитники уверены, что сотрудники ФСИН готовят избиения заключенных, поэтому и отключили камеры.
«Мы в режиме онлайн наблюдали за происходящим в учреждениях УФСИН по Саратовской области и видели, что там делала эта «комиссия ФСИН». И вот теперь они вырубили камеры видеонаблюдения и хотят массово избить тех, кто подавал заявления о пытках, пресс-хатах и насилии в ОТБ-1 и СИЗО-1», - говорится в заявлении Gulagu.net.
Напомним, что ранее проект опубликовал первые видео чудовищных пыток арестантов в российских колониях из слитого секретного архива ФСБ и ФСИН. Большая часть из обнародованных записей была сделана в саратовской туберкулезной больнице при ФСИН.
В Генпрокуратуре сообщили, что на основании резонансных видеозаписей было возбуждено 12 уголовных дел, однако информации о подозреваемых и задержанных до сих пор нет. В свою очередь во ФСИН России заявили, что направили в Саратовскую область комиссию, которая займется проверкой в подведомственных учреждениях.