Замглавы московского управления МЧС задержали по делу о взятках
В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали первого заместителя начальника столичного управления МЧС России Андрея Мищенко. Его подозревают в получении взяток
Фото: mcaricino.ru
В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали первого заместителя начальника столичного управления МЧС России Андрея Мищенко. Его подозревают в получении взяток.
Вместе с Андреем Мищенко был задержан начальник отдела антикризисного управления столичного главка Виктор Самарин.
Источник «Интерфакса» сообщает, что Мищенко и Самарина подозревают в получении взяток в размере 70 тысяч рублей и 50 тысяч рублей соответственно за выдачу предприятиям паспортов антитеррористической безопасности.
Следствие намерено ходатайствовать в суд о заключении высокопоставленных силовиков под арест.