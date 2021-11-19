Вице-мэр Москвы сообщила об эффективности и безопасности вакцины «Спутник М» для подростков
Вице-мэр Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова сообщила об эффективности и безопасности вакцины против коронавируса «Спутник М» для подростков. В рамках клинических исследований первый компонент вакцины получили уже 400 подростков
Вице-мэр Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова сообщила об эффективности и безопасности вакцины против коронавируса «Спутник М» для подростков.
По словам чиновницы, в рамках клинических исследований первый компонент вакцины получили уже 400 подростков.
«Предварительно вакцина признана безопасной, эффективной для подростков… Уже 700 детей прошли необходимое исследование, 400 из них введен первый компонент. Потом будет вводиться второй компонент», - сообщила Анастасия Ракова, слова которой приводит «КоммерсантЪ».
Всего в исследовании примут участие около 3 тысяч подростков.
В свою очередь глава научного центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что вакцина от коронавируса для подростков «Спутник М» сейчас проходит фармакологическую экспертизу, после чего должна быть зарегистрирована. Вакцина по своему составу идентична взрослому «Спутнику V», но подросткам будут вводить препарат в меньшей дозировке.