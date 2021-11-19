В России число готовых выйти на протестные митинги граждан выросло на треть
В России число желающих выйти на уличные акции протеста достигло максимума с начала года. По данным ФОМ, протестный потенциал граждан вырос на треть
В России число желающих выйти на уличные акции протеста достигло максимума с начала года. По данным ФОМ, протестный потенциал граждан вырос на треть.
Согласно результатам проведенного опроса общественного мнения, 22% граждан хотели бы выйти на протестные митинги. Это максимальный показатель с начала 2021 года. Больше протестующих было только в декабре 2020 года (25-28%). Число россиян, которые не готовы выходить на уличные протесты, снизилось с 78 до 71%.
числа желающих выйти на протестные акции начался еще минувшим летом, а к ноябрю этот показатель достиг годового максимума, сообщает телеграм-канал «Можем объяснить».
Социологи объясняют рост протестных настроений с введением «антиковидных» QR-кодов в общественных местах и на транспорте, которые могут получить только привитые и переболевшие коронавирусом граждане. В регионах уже начались протесты с требованием отменить систему QR-кодов, которая нарушает права граждан.