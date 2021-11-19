19 ноября 2021, 12:56
AstraZeneca подаст заявку на регистрацию своей вакцины в России
Фармацевтическая компания AstraZeneca планирует в ближайшее время направить заявку в Минздрав России на регистрацию своей вакцины от коронавирусной инфекции
Фото: politros.com
Фармацевтическая компания AstraZeneca планирует в ближайшее время направить заявку в Минздрав России на регистрацию своей вакцины от коронавирусной инфекции, сообщает ТАСС.
Напомним, что в России в настоящее время привиться можно только отечественными препаратами «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Ни одна из иностранных вакцин в России зарегистрирована не была.
Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сообщил, что британско-шведская компания AstraZeneca стала их первым международным партнером по проведению комбинированных исследований вакцин.