Лауреаты Нобелевской премии мира потребовали отозвать иск о ликвидации «Мемориала»
Лауреаты Нобелевской премии мира - бывший президент СССР Михаил Горбачев и главредактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов – обратились к российским властям с призывом отозвать иск генпрокуратуры о ликвидации правозащитного центра «Мемориал» (признан иностранным агентом)
Лауреаты Нобелевской премии мира - бывший президент СССР Михаил Горбачев и главредактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов – обратились к российским властям с призывом отозвать иск генпрокуратуры о ликвидации правозащитного центра «Мемориал» (признан иностранным агентом).
В своем обращении Горбачев и Муратов отметили, что основной целью деятельности «Мемориала» было восстановление исторической справедливости и сохранение памяти о погибших и пострадавших в результате политических репрессий, сообщает «Новая газета».
Требование генпрокуратуры закрыть «Мемориал» нобелевские лауреаты назвали «тревожным».
Ранее в поддержку правозащитного центра также выступили академики из клуба «1 июля» и ряд западных политиков.
В самом «Мемориале» сообщили, что власти хотят ликвидировать организацию из-за списка политических заключенных, который правозащитники составляют уже много лет.