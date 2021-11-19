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19 ноября 2021, 11:57

В воронежской поликлинике скончался пенсионер, который пришел на вторую прививку от COVID-19

В Воронеже в городской поликлинике №7 скончался пожилой мужчина, который пришел на вакцинацию вторым компонентом вакцины против коронавируса. Погибшему было 79 лет

В воронежской поликлинике скончался пенсионер, который пришел на вторую прививку от COVID-19
Фото: riavrn.ru

В Воронеже в городской поликлинике №7 скончался пожилой мужчина, который пришел на вакцинацию вторым компонентом вакцины против коронавируса. Погибшему было 79 лет.

В департаменте здравоохранения Воронежской области сообщили, что инцидент произошел 18 ноября. Пенсионер по записи пришел в поликлинику на вторую прививку. Во время заполнения анкеты мужчина потерял сознание.

К прививочному кабинету вызвали реанимационную бригаду, однако врачи спасти мужчину не смогли. Причина его смерти пока не сообщается.

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