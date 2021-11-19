19 ноября 2021, 11:57
В воронежской поликлинике скончался пенсионер, который пришел на вторую прививку от COVID-19
В Воронеже в городской поликлинике №7 скончался пожилой мужчина, который пришел на вакцинацию вторым компонентом вакцины против коронавируса. Погибшему было 79 лет
Фото: riavrn.ru
В Воронеже в городской поликлинике №7 скончался пожилой мужчина, который пришел на вакцинацию вторым компонентом вакцины против коронавируса. Погибшему было 79 лет.
В департаменте здравоохранения Воронежской области сообщили, что инцидент произошел 18 ноября. Пенсионер по записи пришел в поликлинику на вторую прививку. Во время заполнения анкеты мужчина потерял сознание.
К прививочному кабинету вызвали реанимационную бригаду, однако врачи спасти мужчину не смогли. Причина его смерти пока не сообщается.