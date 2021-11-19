19 ноября 2021, 11:50
В России снова побит рекорд по суточной смерти от коронавируса
В России в очередной раз побит рекорд по суточной смертности от коронавируса. Федеральный оперштаб сообщил о кончине за прошедшие сутки 1254 пациентов с подтвержденным COVID-19. Всего с начала пандемии умерли 261 589 человек
Фото: vrn.live24.ru
В России в очередной раз побит рекорд по суточной смертности от коронавируса. Федеральный оперштаб сообщил о кончине за прошедшие сутки 1254 пациентов с подтвержденным COVID-19. Всего с начала пандемии умерли 261 589 человек.
По данным на утро 19 ноября в стране было выявлено 37 156 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
В Москве зарегистрировали 3371 новый случай заражения, в Санкт-Петербурге – 2714, в Московской области – 1777, в Самарской области – 1764.